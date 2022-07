Truffa sui fondi agricoli, cambiano alcune misure cautelari

Ecco che cosa ha deciso il Tribunale del riesame.

PALERMO – Revocate o sostituite alcune misure cautelari nell’inchiesta sui presunti illeciti nella erogazione dei finanziamenti europei per l’agricoltura. Le misure erano state emesse dal gip del tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura europea.

Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari di Riccardo Puccio (ingegnere), Antonino Barcia (agronomo), Francesco Sclafani (ingegnere) e Ciro Spinella (agronomo). Per Barcia è venuto meno anche il ruolo di capo e promotore dell’associazione. Sono difesi dagli avvocati Antonio Di Lorenzo, Filippo Liberto, Salvatore Aiello e Antonino Lo Pinto. Non si conoscono ancora le motivazioni del Riesame, ma la decisione dovrebbe essere legata alle esigenze cautelari.

A Barcia la misura è stata sostituita con l’interdizione di 6 mesi solo per gli incarichi con la pubblica amministrazione. Può svolgere quelli con i privati. Per Puccio interdizione generale di 12 mesi.

Nessuna misura per Sclafani.

L’uomo chiave dell’inchiesta sarebbe stato Filippo Cangialosi, 57 anni, di Marineo, funzionario dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo. Secondo la Procura europea, era socio occulto dello studio professionale Puccio di Marineo. I pm contestano, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, distruzione e occultamento di atti e corruzione.

Sostituita anche la misura cautelare per Maria Spata, funzionaria Ipa di Palermo, difesa dall’avvocato Piero Cascio: dai domiciliari all’interdizione per 9 mesi.