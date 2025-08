"Lo faccio per la sicurezza del nostro popolo"

“Dobbiamo solo stare attenti. C’è stata una minaccia e non l’abbiamo ritenuta appropriata, quindi devo stare molto attento. Lo faccio per la sicurezza del nostro popolo. Una minaccia è stata fatta da un ex presidente della Russia, e noi proteggeremo il nostro popolo”.

Così Donald Trump ha risposto alla domanda di un reporter sul motivo del dispiegamento di due sottomarini nucleari dopo le provocazioni dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev.