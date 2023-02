Turchia, oltre 5mila le vittime del terremoto: c’è un italiano disperso

Nella notte ci sono state 312 scosse di terremoto

Sale ad oltre 5.000 il bilancio dei morti del devastante terremoto in Turchia e Siria. In Turchia, ha aggiunto il vice presidente turco Fuat Oktay, come riporta Anadolu, i feriti sono 20.534.

Il bilancio delle persone salvate in Turchia è di 8000, ma nel frattempo continua a tremare la terra. Nella notte ci sono state ben 312 scosse di assestamento e l’attività sismica nella zona resta alta. Lo ha detto il vice presidente turco Fuat Oktay, come riporta la tv di Stato Trt. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi nelle 10 province del sud est della Turchia che sono state colpite dal terremoto.

28 ore dopo il sisma, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti dalle macerie di un edificio crollato nel distretto Nizip di Gaziantep, nel Sud della Turchia. Intorno all’edificio distrutto i parenti aspettano notizie dei loro cari ancora sotto le macerie.

“L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.