Turetta: “Ho ucciso Giulia, non ho avuto il coraggio di farla finita”

Cosa ha detto alla polizia tedesca

Dalla Germania arriva il via libera all’estradizione di Filippo Turetta, che potrebbe arrivare in Italia già venerdì. “Ho pensato di farla finita, ma non ho avuto il coraggio”, è quanto ha confessato l’indagato davanti alla polizia tedesca.

Turretta e la perquisizione

Nell’auto sono stati trovati un altro coltello, dei guanti e una scheda prepagata. L’autopsia di Giulia Cecchettin sarà eseguita il primo dicembre a Padova. I funerali verranno celebrati a Saonara, la cittadina d’origine della famiglia. La giovane riposerà vicino alla madre, morta un anno fa.