Catania, 110mila euro di multe per irregolarità nelle strutture ricettive

I controlli su imposta di soggiorno e Codice identificativo nazionale

CATANIA – Continua la stretta sulle irregolarità nel settore ricettivo. Su direttiva del sindaco Enrico Trantino, le Direzioni comunali del Turismo e della Polizia Municipale hanno intensificato i controlli in tutta la città con l’obiettivo di garantire la regolarità delle attività turistiche, tutelare i visitatori e contrastare l’evasione dell’imposta di soggiorno, oltre al mancato rispetto delle nuove normative sul Codice Identificativo Nazionale (CIN), operative dal primo gennaio 2025.

I numeri dei controlli e delle sanzioni

Il periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 maggio 2025 ha visto un’intensa attività. Sotto la direzione del Capo di Gabinetto e Direttore del Turismo Giuseppe Ferraro e del Comando del Corpo di Polizia Municipale, la Sezione Tributi Locali ha effettuato 450 accertamenti, redigendo 101 verbali.

Le sanzioni elevate ammontano a un totale di 110.567 euro, includendo le spese di notifica. Nel dettaglio, 13 strutture sono state multate per l’assenza del CIN (21.027 euro complessivi), mentre altre 88 per la mancata esposizione del codice (89.540 euro).

Il Comune ha già avviato l’iter per il recupero delle somme dovute, notificando 138 verbali non oblati, di cui 49 inviati via PEC e 89 tramite raccomandata. Per l’imposta di soggiorno relativa al 2023, sono stati richiesti 16.215 euro, comprensivi di spese e violazioni. L’amministrazione comunale precisa che, qualora il pagamento non avvenga entro i 60 giorni previsti, si procederà con l’iscrizione a ruolo tramite RTI Municipia.

Fare emergere il sommerso

L’amministrazione comunale ribadisce che questa serie di azioni mira a far emergere l’offerta turistica sommersa, favorendo un mercato più equo, trasparente e sicuro per residenti e visitatori. Attualmente, sul territorio comunale di Catania, risultano attive 4.156 strutture ricettive, così suddivise: 3.744 appartamenti per affitti brevi, 254 B&B, 83 affittacamere, 50 hotel, 22 case vacanza e 3 agriturismi.

