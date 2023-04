Catania sarà la meta più gettonata dei “ponti di primavera”

Secondo il portale eDreams, il capoluogo catanese è la meta prediletta per il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno

CATANIA. Il portale eDreams incorona Catania come meta più gettonata per il ponte del 25 aprile. Un risultato importante per il capoluogo catanese, che si conferma meta turistica. Soprattutto perché a parlare sono i numeri, che emergono dalle rilevazioni dei responsabili del sito, concentrati sui trend e sui dati relativi alle mete preferite per le prossime vacanze di primavera dei nostri connazionali.

E per il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, al primo posto c’è sempre Catania. Riguardo al primo posto è seguita a ruota da Milano, Barcellona, Parigi e Palermo. Palermo è al quinto posto in Italia, risultato importantissimo soprattutto perché, per i ponti di primavera, le due città più grandi dell’Isola, superano mete turistiche di mezza Europa.

Per quanto riguarda la Festa dei Lavoratori, il 15 per cento gli italiani partirà il 28 aprile. I dati diffusi dal portale evidenziano poi la provenienza geografica dei turisti. E tra i più i affezionati al nostro Paese ci sono i francesi, il 27 per cento del totale, poi spagnoli (22 per cento), e tedeschi (14), che preferiscono in genere Roma, Milano e Venezia.