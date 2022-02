Turismo, Militello Val di Catania è il Borgo più bello di Sicilia

Vince con 28.122 voti, 2 e 3 Mistretta e Novara di Sicilia.

Catania – E’ Militello in Val di Catania il ‘Borgo piu’ bello di Sicilia 2022′. Lo ha decretato il contest online promosso dalla testata giornalistica regionale www.allfoodsicily.it, quotidiano on-line che si occupa di enogastronomia e di turismo in Sicilia scegliendolo tra una selezione di 50 borghi siciliani nella prima fase e 20 in quella finale. Il riconoscimento si aggiunge a quello ottenuto nel 2002 dall’Unesco, che ha inserito Militello in Val di Catania fra i paesi del Val di Noto dichiarate Patrimonio dell’Umanità per la ricchezza del suo patrimonio artistico-monumentale.

Insieme con Militello in Val di Catania occupano il podio – confermando le posizioni ottenute nella prima fase – Mistretta e Novara di Sicilia (a cui saranno attribuiti due premi specifici per il prestigioso piazzamento), due perle incastonate tra i Nebrodi e i Peloritani, che hanno intercettato il favore di tanti lettori e lettrici che hanno mostrato di gradire il contest accordando a questi due magnifici borghi la loro preferenza. Una menzione la merita il borgo medievale di Erice nel Trapanese,, a cui sara’ assegnato un premio, classificatosi al quarto posto del contest dopo avere primeggiato nella prima fase.

Il contest ha registrato un totale di 506.290 mila voti. La classifica finale: Militello in Val di Catania 28.122, Mistretta 25.548, Novara di Sicilia 18.792, Erice 16.672, Calascibetta 14.281, Naro 10.610, Cefalu’ 8.618, Castelbuono 7.562, Savoca 6.472, San Mauro d’Alunzio 6.437, Scicli 6.334, Ciminna 5.872, Vicari 5.595, Caccamo 4.839, Naso 4.833, Taormina 4.658, Troina 4.318, Salemi 4.061 e Mirto 3.574. (ANSA).