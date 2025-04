C'è l'invita all’assessore regionale al Territorio e ambiente di farsi carico del problema

PALERMO – “Torna la neve a Piano Battaglia e l’area continua ad essere invasa da cumuli di immondizia che vengono puntualmente abbandonati, nonostante la zona della stazione sciistica sia dotata di cestini e cassonetti”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Manca totalmente una pianificazione dei servizi per la nettezza urbana e il controllo anche in tante altre zone turistiche del Parco delle Madonie – prosegue -. Recentemente il commissario straordinario dell’Ente Parco ha denunciato l’intollerabile scempio che interessa il territorio, documentato da svariati articoli di stampa e dalle immagine pubblicate sui social da tanti turisti”.

L’appello contro il degrado

Schillaci invita l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente a farsi “carico del problema e attivi la Commissione di coordinamento per la gestione e la tutela delle aree sciabili, istituita con la legge regionale 12 del 2021, che ha il compito di coordinare le attività di conservazione, promozione e valorizzazione delle stazioni invernali, tra cui va ricompresa anche quella di Piano Battaglia”.

“Va assicurato – conclude – il rispetto dell’area protetta riconosciuta a livello internazionale, troppo spesso all’attenzione della cronaca per lo stato di degrado e per l’assenza di salvaguardia e controllo. Mi auguro che dal governo regionale arrivino segnali chiari e per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare”.