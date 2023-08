Turista costretta a pagare in contanti e senza ricevuta denuncia ristoratore

I carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna e hanno segnalato agli organi competenti

SAN VITO – Una donna dopo aver pranzato in un locale di San Vito Lo Capo, località balneare del Trapanese, non ha ricevuto la ricevuta fiscale dal gestore, che si sarebbe rifiutato di rilasciarla. La turista ha così chiamato i carabinieri, visto che è stata pure minacciata e obbligata a pagare il conto in contanti. Ma secondo la ricostruzione degli inquirenti, il commerciante aveva già chiuso il locale e si era allontanato rendendosi irreperibile. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna e hanno segnalato agli organi competenti la presunta violazione in materia fiscale.