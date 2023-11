La richiesta dell'esplosivo ha fatto subito scattare l'allarme

LISBONA – Turista ordina un melograno e viene arrestato per allarme bomba. Un equivoco linguistico ha trasformato una tranquilla giornata nella capitale portoghese in un episodio da film d’azione. Un turista proveniente dall’Azerbaigian ha creato scompiglio in un bar di Lisbona. L’uomo per ordinare una bibita, ha accidentalmente chiesto una “granata” (grenade) anziché un “melograno” (pomegranate). La richiesta dell’esplosivo ha fatto subito scattare l’allarme.

Ordina una granata al posto di un melograno

La disavventura ha avuto inizio quando l’uomo, appoggiandosi a un’app di traduzione per superare la barriera della lingua, ha espresso la sua richiesta alla barista del locale. La parola spagnola per melograno, simile a quella per granata, ha generato un fraintendimento che ha avuto conseguenze immediate: la barista, attonita dalla richiesta insolita e temendo per la sicurezza dei presenti, non ha esitato a contattare le forze dell’ordine.

In pochi attimi è scattato un’allarme bomba. Il turista si è trovato al centro di un’indagine per terrorismo. L’uomo è stato sottoposto a un interrogatorio per chiarire le sue intenzioni. Dopo momenti di tensione e una serie di domande, la verità è venuta a galla: tutto non era che un incomprensione causata dall’app di traduzione. Con sollievo generale, la situazione è stata risolta e l’uomo è stato scagionato.



