Bloccata su una scogliera, turista soccorsa ad Acireale

I Vigili del fuoco sono intervenuti dopo che la donna ha segnalato di non potere rientrare

CATANIA – Bloccata su una scogliera per un infortunio al ginocchio: nel pomeriggio di ieri personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania ha soccorso una turista tedesca in una località impervia della costa di Acireale ed esattamente nel Sentiero Acquegrandi, tra le frazioni di Santa Caterina e di Capo Mulini.

La richiesta di soccorso è arrivata dalla stessa turista che a causa di un infortunio al ginocchio è rimasta bloccata e impossibilitata a fare rientro in autonomia.

Sul posto ha operato la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale e personale del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

La turista è stata così raggiunta dai soccorritori in prossimità della scogliera, messa in sicurezza e trasportata con una barella speciale in dotazione al Nucleo SAF VVF ed affidata alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto.