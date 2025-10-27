Turista soccorso sull’Etna, ferito anche un vigile del fuoco

Il ricovero al Cannizzaro di Catania

CATANIA – Intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano, per recuperare, assieme agli uomini della Guardia di finanza, due persone rimaste ferite sul versante sud-est dell’Etna.

A nord di Monte Calanna, nella parte alta di Valle di San Giacomo, un uomo si era recato a raccogliere castagne e aveva riportato un importante trauma a un arto inferiore. Acausa di una lunga caduta in un versante ripido. Mentre le squadre del Cnsas e della finanza si dirigevano in zona un vigile del fuoco, rilasciato da un elicottero, è precipitato rovinosamente. Provocandosi violenti traumi.

Le squadre hanno imbarellato i due feriti per il successivo trasporto verso valle. In piena notte è stato tentato il recupero dei feriti da parte di un elicottero della Marina militare di stanza a Maristaeli, utilizzando i visori notturni Nvg. Senza successo a causa del forte vento.

Le squadre a terra hanno continuato il trasporto per tutta la notte fino all’alba su un terreno estremamente impervio e fitto di macchia. Con la luce del giorno l’elicottero della Marina militare e l’elicottero dei vigili del fuoco hanno recuperato con diverse rotazioni i soccorritori impegnati nel recupero e i due feriti per trasferirli all’ospedale Cannizzaro.