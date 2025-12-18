“Tutto torna”, quando un pm indaga sull’omicidio di un giudice

Il romanzo di Maurizio Agnello

Si intitola “Tutto torna” ed è il quinto romanzo scritto da Maurizio Agnello, magistrato palermitano oggi procuratore capo a Livorno.

Il protagonista è ancora una volta Fabio De Falco, pubblico ministero border line, in bilico fra male e bene che indaga sull’omicidio di un giudice e su un clamoroso colpo in banca. Ed ecco riaffiorare con prepotenza il torbido passato di De Falco che di quel colpo era stato il basista.

Il romanzo è ambientato nei giorni della pandemia. Il pm rientra a casa e la condizione di solitudine, a cui realmente il Covid ha costretto tutti noi, lo obbliga a confrontarsi con sé stesso.

Quello del Covid non è il solo richiamo alla vita vera. “Tutto torna”, pubblicato da Leima, racconta anche di un tycoon televisivo appassionato di politica e ossessionato dai comunisti, di un imprenditore che sfrutta l’antimafia per i suoi affari, di un Consiglio superiore della magistratura attraversato da scandali e giochi di potere.

Il ritmo del romanzo, la trama avvincente, i colpi di scena e l’ironia sono le caratteristiche del lavoro di Maurizio Agnello che riesce a scavare dentro l’animo umano, fin nella sua parte oscura, senza mai perdere di vista il suo essere investigatore.

“Tutto torna” sarà presentato a Palermo sabato 20 dicembre, alle 19, al “Noz” (Cantieri culturali della Zisa), nel corso della manifestazione “Winter book”. Sarà presente il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia.