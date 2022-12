Twitter, Elon Musk e il sondaggio: “Mi dimetto? Come votare”

L'ennesima trovata del miliardario americano

Una nuova trovata del miliardario americano Elon Musk che ha da poco acquistato il social network Twitter non senza suscitare qualche polemica per il suo modo di amministrare l’azienda. Dopo i licenziamenti di massa via mail e la sospensione di alcuni account Twitter di giornalisti e opinion maker americani, l’ultima trovata di Musk riguarda se stesso.

Dopo aver chiesto ai suoi 122 milioni di follower se dovesse ripristinare gli account dei giornalisti sospesi, Elon Musk ha pubblicato un altro sondaggio su Twitter chiedendo agli utenti se si debba dimettere dal ruolo di amministratore delegato, assicurando che quale che sia il risultato lo rispetterà. Ennesima provocazione del miliardario? Lo si saprà soltanto alla scadenza del sondaggio.

Intanto, dopo aver pubblicato il sondaggio Musk ha twittato un messaggio sibillino: “Stai attento a ciò che desideri, perché potrebbe verificarsi”.