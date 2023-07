Twitter in down: non è ancora chiaro il problema

Impossibile aggiornare il feed dei messaggi pubblicati dagli utenti ed effettuare ricerche

1' DI LETTURA

Twitter oggi, sabato 1° luglio, è in down. Sono tantissime le segnalazioni da parte degli utenti della piattaforma di Elon Musk e in molti hanno letteralmente preso d assalto il portale italiano Downdetector, dove il picco è ben evidente.

La maggior parte dei disagi riguarda la funzione da desktop di Twitter, meno per la App. Alcuni sono riusciti, infatti, a entrare nel social per raccontare quanto accaduto con l’hashtag #TwitterDown.

Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo del down, anche se Musk non ha ancora dato una spiegazione ufficiale, è possibile che, come in passato, si sia trattato di un errore dovuto agli ultimi aggiornamenti.

Da metà giornata è impossibile aggiornare il feed dei messaggi pubblicati dagli utenti seguiti e non è possibile effettuare ricerche. Compare sistematicamente il messaggio ‘Limite di frequenza superato’ con l’invito, inutile, a riprovare dopo qualche minuto. Dalle 13 circa, il sito Downdetector – che indica le anomalie sulla rete – evidenzia un aumento vertiginoso delle segnalazioni.