Ubriaco alla guida, investe tre auto: arrestato un 25enne

L'episodio a Pozzallo

POZZALLO (RAGUSA) – I carabinieri di Pozzallo (Ragusa) hanno arrestato un 25enne per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, avrebbe perso il controllo dell’auto che guidava dopo aver bevuto bevande alcooliche investendo tre vettura parcheggiate nel centro di Pozzallo.

I carabinieri lo hanno trovato in un bar e lo hanno invitato a seguirli in caserma, ma il giovane si è opposto e ha cercato di fuggire, spintonando i militari. L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.