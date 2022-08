Uccide a bastonate un cucciolo di cane: denunciato un 77enne

Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

ACIREALE. Un uomo di 77 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale con l’accusa di aver ucciso a bastonate un cucciolo di pastore maremmano in un fondo agricolo della frazione di Aci Platani nei pressi dello Stadio Tupparello. E’ accaduto ieri pomeriggio. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena dai balconi di alcune abitazioni vicine.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno salvato altri due cagnolini dalla stessa sorte, carabinieri e veterinari dell’Asp. Sulla vicenda è intervenuto il Coordinamento provinciale di Catania del Partito animalista italiano. “Quello che è successo nelle scorse ore ad Aci Platani – dice Patrick Battipaglia, dirigente del Partito Animalista Italiano – ci lascia interdetti. Un gesto assolutamente folle di una crudeltà inimmaginabile. Un atto brutale che noi condanniamo fermamente. Il nostro ufficio legale è già al lavoro per chiedere alla Procura misure cautelari contro l’autore di questa barbara uccisione. Quello che è successo ad Aci Platani ci conferma che è necessario rendere più severe le pene per chi maltratta e uccide gli animali”.