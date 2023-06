Uccide la compagna e veglia il corpo: arrestato 50enne in Piemonte

A far scattare l'allarme la figlia della donna che non aveva risposte al telefono da giorni

Tragedia intorno all’ora di pranzo di ieri, 9 giugno, a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti dove un uomo ha ucciso la compagna a coltellate in un appartamento di via XX Settembre per poi tentare di togliersi la vita.

Il killer – identificato come il 50enne Paolo Riccone, di Nizza Monferrato – è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118.

Dopo aver ucciso a coltellate la compagna, la 49enne Floriana Floris, ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e bevendo della candeggina ma non ci è riuscito. L’uomo ora è piantonato all’ospedale di Asti dove è stato ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione.

Stando a quanto accertato, la vittima è una donna di origini milanesi che non abitava in paese dove in pochissimi l’avevano vista. Riccone, dal canto suo, lavorava a Roma come consulente ed era tornato in Piemonte da pochi mesi per assistere il padre malato, e deceduto lo scorso 2 maggio.

Al momento non è chiaro il movente del delitto. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata la figlia della vittima, allarmata perché la madre non rispondeva al telefono. Dal suo racconto potrebbe emergere una ricostruzione ancora più terribile dei fatti. La donna infatti pare non rispondesse da due giorni, fatto che fa ipotizzare che l’omicidio sia già avvenuto due giorni fa e che l’uomo abbia vegliato il cadavere nella casa in cui si è consumato il femminicidio e che aveva ereditato dal padre.

Anche i vicini di casa hanno raccontato che la macchina era ferma parcheggiata in strada davanti all’abitazione da giorni ma la donna non si vedeva.