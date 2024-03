Ucraina, alta tensione fra la Germania e la Russia

La convocazione dell'ambasciatore tedesco

MOSCA- Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Lambsdorff, in merito ad una conversazione segreta fra militari tedeschi intercettata, in cui si parlava di potenziali attacchi al ponte russo in Crimea. Lo scrive l’agenzia Tass, che cita una fonte. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha sottolineato che la vicenda mostra il coinvolgimento diretto dell’Occidente nel conflitto in Ucraina.

Un’esplosione provocata da un ordigno ha causato danni a un pilastro di un ponte ferroviario nella regione russa meridionale di Samara, causando il fermo del traffico ferroviario. Kiev rivendica l’attacco: ‘disattivata’ la struttura ‘utilizzata per il trasporto di carichi militari’