 Ucraina, attacco russo nella notte, almeno quattro morti. Allarme in Polonia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ucraina, attacco russo nella notte, almeno quattro morti. Allarme in Polonia

1 min di lettura

MILANO (ITALPRESS) – Nuovi attacchi con centinaia di droni e una cinquantina missili russi nelle ultime ore contro l’Ucraina. Colpite le città di Kiev, in particolare nel quartiere di Borshchahivka, Bila Tserkva, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa, Mykolaiv, Cherkasy e Khmelnytskyi. Segnalati numerosi impatti anche contro edifici. Il bilancio provvisorio è di quattro vittime e una quindicina di feriti, oltre a diversi edifici residenziali colpiti. Tensione alta anche in Polonia, dove lo spazio aereo della zona orientale della nazione, in particolare a Lublino, è stato liberato dai voli civili, con solo un singolo aereo cisterna della NATO che sta pattugliando l’area in concomitanza con gli attacchi russi in Ucraina. Le autorità polacche hanno chiuso gli aeroporti di Lublino e Rzeszòw. L’esercito polacco dichiara di essere in stato di massima allerta. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI