Ucraina, Foti “Da Mosca toni inaccettabili, non vuole pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – La Russia “comunque non vuole una pace duratura e giusta, mi sembra che a Mosca pretendano una resa incondizionata da parte di Kiev. Inaccettabile”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, in un’intervista a Repubblica.

“Senza l’Ucraina al tavolo non si può fare una pace, nessuno può decidere senza Kiev. L’Europa ha ribadito con forza il suo impegno per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Poi si vedrà cosa sarà oggetto di trattativa”, spiega a proposito del tavolo del 15 agosto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.

Anche l’Ue deve partecipare al negoziato o è meglio che se ne incarichino i leader europei, più che Bruxelles, visto com’è andata sui dazi? “In questo momento la parola è affidata alla diplomazia. E i leader europei sanno farne buon uso. E’ giusto che siano coinvolti”, sottolinea.

Su Gaza, poi, “l’ipotesi formulata dal gabinetto israeliano di lanciare un’operazione di occupazione su larga scala di Gaza ci vede fermamente contrari e la respingiamo con forza. Si verrebbe ad aggravare una situazione umanitaria già catastrofica, si metterebbero ulteriormente in pericolo gli ostaggi e vi sarebbe un rischio di esodo di massa della popolazione civile. Ciò che chiediamo è un cessate il fuoco immediato e permanente. E Hamas deve rilasciare gli ostaggi e smilitarizzare le sue truppe”, conclude.

