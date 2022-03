Il post Facebook dell'agenzia media Ukraine UA

KIEV – In guerra per difendere l’Ucraina dall’aggressione della Russia di Putin e dal suo regime omofobo. Anche la comunità LGBT ucraina impugna pistole, fucili e lanciarazzi per combattere l’invasione delle truppe di Mosca.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

“Gli ucraini difendono non solo il nostro Paese ma i valori di libertà, dignità, espressione – si legge in un post sulla pagina Facebook dell’agenzia media Ukraine UA corredata dalla foto di un soldato LGBT -“.