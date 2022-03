Ucraina, altra notte di bombe vicino a Kiev nonostante i negoziati – DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti sul conflitto

KIEV – Primi spiragli di pace dal negoziato fra Russia e Ucraina ieri a Istanbul, con l’apertura a un possibile accordo, su cui si attende l’ultima parola del presidente russo Vladimir Putin. Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mantiene cautela e attende risultati concreti: sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina devono essere garantite, dice Kiev, e non ci possono essere compromessi. Anche l’Occidente ha espresso forti perplessità sulle reali intenzioni dello zar. Intanto è stata un’altra notte di bombardamenti russi sulle città ucraine.

LA DIRETTA

9.15 – La città orientale di Lysychansk, nel Lugansk, bombardata dall’artiglieria pesante russa, ci sono vittime. Ampi danni sulle aree residenziali, riporta il Guardian citando le autorità locali.

8.50 – In Ucraina continua la guerra e l’attacco russo sulle città ma l’ex presidente Usa Donald Trump fa sponda con Putin in una intervista che fa discutere

8.40 – E’ ingannevole secondo la Difesa di Kiev l’annuncio del ritiro dei russi. Sarebbe in atto solo una “rotazione”. Anche il Pentagono lo ritiene un riposizionamento. Sarebbero, inoltre, arrivate forze fresche per l’esercito russo: 2000 unità dalla Georgia. Secondo Londra, le truppe russe tornano in Bielorussia per rifornirsi e Mosca compensa la ridotta capacità a terra con attacchi missilistici. Nuove esplosioni, dopo quelle nella notte, si sono sentite questa mattina vicino a Kiev.

8.30 – Esplosioni la notte scorsa in un villaggio della regione di Belgorod, in Russia, ad una manciata di chilometri dal confine con l’Ucraina. La causa, a quanto riportano canali ufficiali ucraini, non ancora accertata. Immagini rilanciate da numerosi canali Telegram ucraini, ufficiali e non ufficiali. A prendere fuoco, secondo prime notizie, un deposito di munizioni nel villaggio di Oktjabrskij, molto vicino al confine ucraino e alla regione della città di Kharkiv.