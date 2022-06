Ucraina, la guerra del pane: un corridoio da Odessa per i carichi

Le Nazioni Unite hanno lanciato un allarme per il rischio di fame e carestia

ROMA – Accordo di massima tra Russia e Ucraina con la mediazione della Turchia su un corridoio per il grano da Odessa.

Stando a quanto ripota il giornale russo Izvestia, citando ambienti vicini al Cremlino “i militari turchi si farebbero carico dello sminamento dei corridoi marittimi e scorterebbero anche le navi fino alle acque neutrali”.

Borrell intanto denuncia: “Le forze di Mosca hanno distrutto il secondo più grande terminal ucraino per i cereali, a Mykolaiv”. Blinken definisce “credibili” le informazioni sul fatto che la Russia stia cercando di trarre profitti vendendo il grano rubato dall’Ucraina.

E la questione è più seria che mai. Le Nazioni Unite hanno lanciato un allarme per il rischio di fame e carestia per i Paesi che dipendono dal grano ucraino per la loro alimentazione, in primo luogo in Africa.