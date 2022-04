La manifestazione a Tallinn in Estonia

A Tallinn, in Estonia, delle donne si sono recate all’ambasciata russa per protestare contro lo stupro di massa delle donne ucraine da parte dei soldati russi. In Ucraina, le ragazze stuprate hanno iniziato sempre più a rivolgersi alla polizia.

LEGGI LE NOTIZIA SUL CONFLITTO IN UCRAINA