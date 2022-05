Ucraina, la viceministra: senza rispetto sovranità pace impossibile

I russi stanno sminando Azovstal. Escluso scambio di prigionieri

ROMA – ‘Qualsiasi piano di pace che non preveda la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina non è un piano sostenibile’: lo ha detto oggi la prima viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzhaparova. ‘La Russia ha ucciso almeno 4.600 civili in Ucraina dal 24 febbraio, inclusi 232 bambini’, ha riferito la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, sottolineando che il bilancio non tiene conto dei dati dei territori occupati dai russi.

Intanto, secondo quanto avverte il ministero della Difesa di Mosca, le forze russe stanno sminando l’acciaieria Azovstal a Mariupol. “I genieri russi effettuano ricognizioni ingegneristiche e bonificano i terreni dell’acciaieria da ordigni esplosivi” dice il ministero annunciando che oltre 100 ordigni esplosivi sono stati distrutti in due giorni.

Tutti i prigionieri dell’Azovstal detenuti nel Donetsk saranno processati. Ma “non si può discutere la

possibilità di scambio” dell’oligarca Medvedchuk, che “non è un militare, con chi ha lasciato l’Azovstal”, dice il Cremlino.