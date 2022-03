Ucraina, il Papa: grazie ai polacchi che hanno aperto confini e cuori

Bergoglio elogia il popolo della Polonia per il sostegno all'Ucraina

CITTÀ DEL VATICANO – Il Papa, nell'udienza generale, ha ringraziato i polacchi: "Voi, per primi, avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore".