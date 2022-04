Ucraina, si aggrava il bilancio delle vittime: morti 217 bambini

Il tragico bollettino della procura ucraina da quando è iniziata l'invasione russa

KIEV – “Sono 217 i bambini morti in Ucraina dall’inizio dell’invasione”, secondo la Procura ucraina che parla anche di “391 feriti”. E la guerra va avanti. Mosca dice che Golovchino del distretto di Grayvoronsky nella regione russa di Belgorod è stato bombardato di nuovo dall’Ucraina”. Il sito era già stato bombardato il 19 aprile, con 3 feriti. Ora “sono stati colpiti i villaggi di Nekhoteyevka e Jouravliovka”.

Spento l’incendio nel deposito di carburante della russa Bryansk, vicino al confine ucraino. Kiev dice di aver abbattuto “10 velivoli russi” e ucciso “70 soldati russi a Velyka Aleksandrovka nella regione di Kherson”. Secondo l’intelligence britannica la città di Kreminna è ora nelle mani di Mosca e si registrano combattimenti a Izium mentre i russi cercano di avanzare verso Sloviansk e Kramatorsk.

Intanto l’amministrazione Usa e il presidente Biden starebbero valutando un pacchetto da 5 miliardi di aiuti per far fronte alla crisi alimentare mondiale provocata dalla guerra in Ucraina. È probabile che il raccolto di grano ucraino diminuisca del 20% quest’anno rispetto al 2021 a causa della riduzione delle aree di semina per l’invasione russa dice il Regno Unito lanciando l’allarme per la sicurezza alimentare globale e in particolare per i paesi poveri.