Ucraina, si avvicina il 9 maggio: allerta del consiglio di sicurezza ucraino

Ma il portavoce del Cremlino smentisce la possibilità di celebrazioni a Mariupol

ROMA – “I cittadini ucraini dovrebbero prestare particolare attenzione agli allarmi dell’8 e 9 maggio: in questi giorni, gli occupanti russi possono organizzare massicci bombardamenti di vari insediamenti per aumentare il terrore della popolazione civile”. L’allerta è dal Consiglio nazionale di sicurezza e Difesa ucraino, secondo quanto riporta l’Unian. “Le truppe russe non possono vantare risultati significativi al fronte prima del Giorno della Vittoria e il rischio di mas sicci bombardamenti delle città è in aumento. Durante questi due giorni, le forze dell’ordine lavoreranno in modalità intensificata”, aggiunge.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riportato dall’agenzia Tass, Al momento le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio per il giorno della vittoria sono impossibili. “Non ho informazioni su una delegazione ufficiale”, ha detto Peskov rispondendo ad una domanda sul possibile invio da parte di Mosca di una delegazione ufficiale a Mariupol per il giorno della vittoria. L’organizzazione delle celebrazioni nella città, ha detto, “è impossibile per ovvie ragioni”.

Peskov ha detto però di essere certo che arriverà il momento per queste celebrazioni.