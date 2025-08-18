 Ucraina: Zelensky “Nessuna ricompensa alla Russia per questa guerra”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Ucraina: Zelensky “Nessuna ricompensa alla Russia per questa guerra”

1 min di lettura

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra”. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su Telegram. “La macchina militare russa continua a distruggere vite nonostante tutto. Putin ucciderà in modo vistoso per continuare a fare pressione sull’Ucraina, sull’Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici”, ha precisato il capo dello Stato ucraino. “Ecco perchè attendiamo con ansia l’aiuto per fermare le uccisioni. Ecco perchè sono necessarie garanzie di sicurezza affidabili. Ecco perchè la Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è Mosca che dovrebbe sentire lo stop”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI