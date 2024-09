Udinese batte Como 1-0, decide Brenner

UDINE (ITALPRESS) – Una rete di Brenner sul finire del primo tempo e un rigore fallito da Cutrone in pieno recupero consegnano all’Udinese una preziosa vittoria casalinga per 1-0 ai danni del Como. In una partita non particolarmente ricca di emozioni, i friulani sono bravi a capitalizzare uno dei pochi pericoli creati nell’arco dei 90 minuti. Al 17′, la prima occasione è per gli ospiti, con Da Cunha che calcia a lato con il sinistro una conclusione ravvicinata dopo la respinta di Okoye su cross di Iovine dalla destra. Al 32′ è Belotti a provarci di testa, saltando in anticipo su Bijol, ma la sua incornata esce fuori di poco. Nel momento migliore per la neopromossa, sono invece i padroni di casa a passare in vantaggio. Ehizibue fugge sulla destra e crossa al centro per Brenner, che grazie a una conclusione sporca con il destro trova prima il palo e poi il fondo della rete, ingannando un Reina rimasto immobile. E’ l’1-0 con cui le due squadre vanno al riposo, nonostante una nuova chance per gli uomini di Fabregas allo scadere del recupero quando Strefezza sibila il palo con un bel destro dalla distanza.

Nella ripresa, dopo una girandola di cambi, la prima opportunità si materializza al 26′ ed è per i lariani, quando il neo entrato Paz calcia a lato di poco al suo primo tiro in porta. Al 43′ ci vuole un intervento difensivo con il petto da parte di Ehizibue a fermare un colpo di testa da corner di Kempf, che sembrava indirizzato nell’angolino. In avvio di recupero, la possibile svolta. Il neo entrato Payero colpisce la palla in area con le mani e l’arbitro, richiamato al monitor dal Var, assegna il calcio di rigore ai lombardi. Dal dischetto si presenta Cutrone, che calcia però fuori. La partita si chiude così sull’1-0. Dopo tre giornate, i bianconeri volano a 7 punti mentre il Como resta ultimo a quota 1.

