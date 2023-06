Salta l’accordo sui migranti, Meloni: “Non sono delusa”

La premier ha mediato fino alla fine con Polonia e Ungheria

“Ho tentato di mediare fino all’ultimo” con Polonia e Ungheria. “Ora continueremo a lavorare” con questi due Paesi Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue.

Polonia e Ungheria? “Non sono delusa mai da chi difende i propri interessi nazionali.

La loro posizione non riguarda la dimensione esterna che è la priorità italiana ed è l’unione modo per affrontare la migrazione mettendo d’accordo tutti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa dopo il vertice Ue.”La questione che pongono polacchi e ungheresi non è peregrina, sono probabilmente i due paesi che si stanno occupando più di profughi ucraini, lo fanno con risorse Ue che non sono sufficienti”, ha spiegato Meloni confermando che mercoledì sarà a Varsavia. “Continuerà a lavorare” per una mediazione con i 25 “ma più difficile”,ha detto.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tentato una mediazione con Polonia e Ungheria sul tema dei migranti su mandato del presidente Ue Michel ma il tentativo non è andato a buon fine.