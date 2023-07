Ugl: “Ondata di calore, i lavoratori non si espongano a rischi”

Giordano: "Le aziende metalmeccaniche facciano prevenzione"

1' DI LETTURA

La segreteria Ugl Metalmeccanici di Palermo invita “tutte le realtà produttive del Palermitano del settore metalmeccanico ad attivare le misure di prevenzione al contrasto delle alte temperature di questi giorni. Tra queste – spiega Lorenzo Giordano, Segretario provinciale Ugl Metalmeccanici di Palermo – riportiamo una serie di azioni da mettere tempestivamente in atto a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici come rendere disponibile acqua potabile da bere e acqua per rinfrescarsi; la modifica degli orari di lavoro per ridurre l’esposizione al calore; la riprogrammazione delle attività non prioritarie; la pianificazione delle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico durante i momenti più freschi della giornata; l’alternanza dei turni tra i lavoratori in modo da minimizzare l’esposizione individuale al caldo o al sole diretto; l’interruzione del lavoro in casi estremi quando il rischio di patologie da calore è molto alto”.

“Inoltre riteniamo indispensabile – aggiunge Giordano – rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause, favorire l’acclimatazione dei lavoratori e promuovere il reciproco controllo soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. I lavoratori che presentino l’insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile”.