Ugl, Schillaci nella delegazione all’Aran per i regionali

Nuovo incarico per il Segretario Provinciale Autonomie

Nuova nomina per Marco Schillaci in UGL. Dopo essere stato eletto il 23 maggio scorso Segretario Provinciale ad Agrigento dell’UGL Autonomie, arriva per il sindacalista un nuovo importante incarico da parte del Segretario Nazionale UGL Autonomie Ornella Petillo, Schillaci è il nuovo componente effettivo della delegazione trattante UGL in ARAN per il rinnovo contrattuale 2019/2021 dei Dipendenti della Regione Siciliana.

L’obiettivo della Segreteria Nazionale è quello di apportane un ulteriore contributo rafforzativo nei prossimi confronti con l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni in Sicilia, infatti è in corso d’opera una delicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto giuridico ed economico del comparto non dirigenziale.