Uil Catania, “ottimi risultati in Sanità e negli enti locali”

Le elezioni per le Rsu

CATANIA – Successo nelle recenti elezioni per le RSU per la UIL FPL, sia nel settore della sanità che in quello degli enti locali. Nei 3 giorni in cui i lavoratori sono stati chiamati al voto – il 14, 15 e 16 aprile – si è registrata una eccezionale partecipazione. Con la Uil FPL che ha ottenuto in entrambi i comparti una crescita con un più 30% di voti in sanità e più 10% negli enti locali.

Da sottolineare in particolare la performance dell’ASP di Catania che passa dai 220 voti del 2022 ai 417 attuali. Aumentando di due seggi i quattro già in quota alla UIL FPL e quella dell’Azienda Ospedaliero Universitaria del Policlinico San Marco. Che dai 217 voti del 2022 è passata ai 312 attuali, conquistando un seggio in più rispetto alla scorsa elezione.

Negli enti locali da evidenziare il risultato al Comune di Misterbianco dove la UIL FPL, che nel 2022 non aveva presentato alcuna lista, oggi ha conquistato 4 seggi alla sua prima performance elettorale.

Soddisfatto il Segretario Generale della UIL FPL di Catania Mario Conti. Il quale – nel sottolineare l’impegno profuso da tutti i componenti della segreteria e del direttivo – afferma che l’attuale gruppo dirigente della UIL FPL può e deve fare ancora meglio. Ma che quanto seminato in questi anni, in termini di assistenza e sostegno ai lavoratori, ha dato i suoi frutti.