Uil Fpl, incarico nazionale per il catanese Stefano Passarello

La nota del sindacato dei funzioni locali

1' DI LETTURA

CATANIA – L’esponente della UIL FPL Stefano Passarello sarà referente per la Sicilia nel Coordinamento Nazionale del Proselitismo e alle Politiche Sindacali. Lo comunica il sindacato in una nota, in cui si apprende che il coordinamento si occuperà di tutte le attività volte a incrementare il numero degli iscritti della categoria e a veicolare i neo pensionati nella categoria della UIL Pensionati.

Uil Fpl, l’incarico a Passarello

Solo lo scorso luglio per Stefano Passarello era arrivato l’incarico regionale. Per anni alla guida della segreteria catanese della Uil Fpl, per Passarello arriva dunque un nuovo incarico che permette di proseguire il lavoro mai interrotto a favore del sindacato.

“Siamo felici che Totò Sampino abbia proposto il nome di Stefano Passarello: a testimonianza del lavoro eccellente svolto dal mio predecessore”, commenta Mario Conti, segretario generale UIL FPL Catania complimentandosi con Passarello per l’incarico ottenuto.