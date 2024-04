Uiltrasporti Sicilia, Katia Di Cristina eletta Segretaria generale

"Solo lavorando insieme possiamo proteggere le realtà più deboli"

PALERMO – Dopo sette mesi di commissariamento, la Uiltrasporti Sicilia ha di nuovo un Segretario generale.

I 90 tra delegate e delegati, riuniti in congresso straordinario a Città del mare – Terrasini, per acclamazione, su proposta del Segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, hanno scelto Katia Di Cristina, prima donna a guidare l’organizzazione per i prossimi due anni, fino al XII congresso ordinario del 2026.

L’obiettivo della neoeletta Segretaria generale, che è anche la più giovane tra tutti i Segretari generali regionali d’Italia, è sintetizzato dallo slogan della due giorni di Terrasini: “La dignità del lavoro, la forza della rappresentanza: avanti insieme, perché nessuno resti indietro”.

“Tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, puntare a una migliore organizzazione del lavoro, contrastare il lavoro precario e sempre più povero. Sono i capisaldi dell’attività che abbiamo svolto in questi mesi – afferma la neoeletta Segretaria generale – e che continueremo a svolgere per i prossimi anni, se necessario anche con altre mobilitazioni di piazza“.

“Non ci stancheremo di denunciare il ricorso agli appalti al massimo ribasso, che mortificano i lavoratori e le lavoratrici. Non ci stancheremo di chiedere le giuste retribuzioni, oltre agli accordi di secondo livello, per adeguare gli stipendi al costo della vita”.

La Segreteria appena insediata al termine della due giorni di congresso, che ha visto la conclusione dei lavori di ieri a cura della Segretaria generale Uil Sicilia, Luisella Lionti, sarà subito al lavoro su più fronti, con le diverse vertenze sia a livello regionale che a livello territoriale, a cominciare da quella dell’Azienda siciliana trasporti, che vede 754 famiglie, comprese quelle dei lavoratori in somministrazione, ancora incerte del proprio futuro.

Sempre per il trasporto pubblico locale, c’è l’attenzione per l’Amat di Palermo, che sta vivendo un momento critico dovuto alla gestione del post-pandemia e nel capoluogo la Uiltrasporti Sicilia continuerà a seguire in particolare anche le vicende di Rap, che gestisce la raccolta dei rifiuti in città.

Dal multiservizi al trasporto aereo, dalla logistica al trasporto marittimo, passando per le ferrovie e gli appalti ferroviari, l’impegno della Uiltrasporti Sicilia guidata dalla neosegretaria coinvolgerà tutti i settori “senza distinzione di settore o comparto – sottolinea Di Cristina – Per un cambio di rotta è necessario un coinvolgimento di tutti gli iscritti“.

“Inclusività, attraverso la formazione, le idee, la passione e il contributo di tutti. È ciò su cui puntiamo – afferma – perché solo lavorando insieme possiamo proteggere le realtà più deboli, più emarginate, che hanno maggiori problemi per il loro sostentamento e la loro affermazione. Sono loro il nostro obiettivo prioritario del nostro impegno, che mira a ristabilire equilibrio tra chi è più ricco e chi è più povero. Ma, più in generale, punteremo anche a politiche di genere e generazionali che possano permettere alla nostra terra di ridurre il gap col resto d’Italia e d’Europa una volta per tutte”, conclude.

Chi è il nuovo segretario

Commissaria straordinaria Uiltrasporti Sicilia dal 14 settembre 2023, classe 1979, nata a Palermo, Di Cristina si è laureata in Relazioni pubbliche alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania. Dopo aver frequentato il master di II livello in Heath management e politiche pubbliche al Cerisdi di Palermo, ha fatto esperienza come assistente europarlamentare a Bruxelles dal settembre 2010 al marzo 2011.

Ha esordito in politica nel Comune di Sommatino (CL), per poi entrare a far parte della Uiltrasporti insegnando Comunicazione nella negoziazione fin dalla prima edizione del progetto formativo interno “Master 500”. Dal 2013 è entrata a far parte dell’ufficio stampa della Uiltrasporti Nazionale, che ha tenuto sotto la sua responsabilità fino al 2016, quando è diventata funzionaria responsabile anche dell’ufficio Organizzazione, facendo da tramite fra l’attività della Segreteria nazionale e le segreterie regionali.

Negli ultimi anni ha seguito l’attività di contrattazione, fino a quando non è stata scelta dalla Segreteria nazionale per il ruolo di Commissaria straordinaria Uiltrasporti Sicilia dal 14 settembre 2023 al 17 aprile 2024.