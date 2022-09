Un altro no per Pandetta: “Sono un cantante, non un mafioso”

Stavolta il divieto è del Questore di Rieti.

Ancora uno stop per il trapper catanese Niko Pandetta, nipote del capomafia Turi Cappello. Il questore di Rieti, Mauro Fabozzi, ha vietato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il concerto in programma il 10 settembre a Poggio Mirteto nell’ambito di un evento musicale con alcuni Dj e mille spettatori previsti. Non è il primo concerto vietato a Vincenzo Pandetta che non potrà esibirsi neanche domani al Moo-Kuna Festival di Cipressa (Imperia). A scatenare il caso è stata l’associazione Libera, che ha puntato il dito contro l’artista per aver dedicato allo zio – il boss catanese Salvatore Cappello, al 41bis dal 1993 – una canzone dal titolo “Dedicata a te”. Anche il questore di Brescia Giovanni Signer, nelle scorse settimane, ha invitato gli organizzatori ad annullare un suo concerto previsto per il 13 agosto. Invito che è stato accolto.

Ieri il cantante è stato destinatario di un Daspo Willy per la sparatoria all’Ecs Dogana, episodio per cui è indagato.

Il cantante catanese si è sfogato sui social: “Io non sono a favore della mafia e non sono contro lo Stato e la legalità. Nei testi racconto il mio disagio personale e la mia storia che non ho mai nascosto dietro veli di ipocrisia. Io ero un criminale, non un mafioso. Ora sono un cantante, non un mafioso. Mentre discutete di quanto io sia mafioso e cercate di impedirmi di lavorare, io faccio parlare i miei sacrifici: Pistole nella Fendi è disco d’oro – si è difeso-. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al progetto e tutti i fan che mi sostengono sempre e comunque. Quando smetterete di combattere una guerra che non esiste e aprirete gli occhi chiamatemi.