Carabinieri, un arresto per evasione e due denunce tra Villabate e Misilmeri

Un 19enne trovato con un coltello di 17 centimetri in auto

VILLABATE – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per evasione a Villabate un palermitano di 30 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Per l’uomo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli.

A Misilmeri, i militari durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura con a bordo due palermitani di 19 e 23 anni. Nelle more della verifica amministrativa dei documenti di guida e di circolazione, i due uomini si sono mostrati insofferenti destando sospetto sui militari.

I carabinieri hanno sottoposto a perquisizione entrambi i palermitani che sono stati deferiti alla Procura di Termini Imerese: il 19enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere perché all’interno dell’abitacolo della vettura, aveva un coltello a serramanico di 17 centimetri. Il passeggero 23enne è stato invece segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore di droga perché possessore di modica quantità di hashish.

A Godrano, i militari della locale Stazione hanno denunciato per l’inosservanza del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici o di locali di intrattenimento, un 27 godranese già noto e gravato da “Daspo Urbano”. In violazione delle prescrizioni della misura l’uomo è stato sorpreso senza giustificato motivo all’interno di un bar.

Nel corso del servizio, complessivamente, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo quattro uomini assuntori di sostanza stupefacente perché trovati possesso di modiche quantità di hashish e, sono state contestate violazioni alle norme comportamentali del codice della strada per un ammontare complessivo di euro 1.955 euro.