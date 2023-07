Un boato e poi tutti col naso all’insù: le Frecce Tricolori a Palermo

Le celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica militare hanno previsto il sorvolo del capoluogo siciliano

PALERMO – Le Frecce Tricolori tingono di verde, bianco e rosso il cielo di Palermo. Un boato e tutti col naso all’insù questa mattina intorno alle 10.40, quando la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare ha sorvolato l’asse di via Libertà.

Un suggestivo appuntamento per i palermitani e i turisti che in questi giorni d’estate affollano il centro storico e il percorso arabo-normanno. Previsto un doppio sorvolo nel cuore della città. Uno sull’asse via Libertà – Quattro Canti, ed un altro sulla perpendicolare tra Porta Nuova e il Foro Italico.

La visita delle frecce tricolori nel capoluogo siciliano rientra nelle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica. Le Frecce Tricolori sono partite stamattina da Comiso in direzione Pantelleria, in mezzo il sorvolo di Palermo intorno alle 11.00. A Pantelleria lo spettacolo è previsto tra le 14.00 e le 16.00. A capo della formazione della pattuglia acrobatica nazionale c’è un siciliano: il 37enne Pierluigi Raspa, maggiore dell’Aeronautica, di Roccalumera.