Un boccone di carne gli va di traverso, 50enne perde la vita a Grosseto

Chi era con lui ha provato ad aiutarlo ma non c'è stato nulla da fare

Un boccone di carne gli è andato di traverso e un geometra 50enne, Luca Cecchi, ha perso la vita. È accaduto a Firenze.

L’uomo stava cenando al camping Campo Regio, a nord di Orbetello (Grosseto) lungo l’Aurelia, a cavallo fra Talamone e la Feniglia. Durante il pasto ha cominciato a soffocare fino a perdere il fiato e smettere di respirare. Chi gli stava accanto ha cercato di aiutarlo, ma ogni mossa si è dimostrata vana.

Da lì la decisione di chiamare il 118. Mentre chi lo stava assistendo ha iniziato a gridare richieste d’aiuto. Un dipendente del campeggio si è immolato nel tentativo di effettuare la manovra di Heimlich e ha così iniziato a spingere nella speranza che espellesse il boccone andato di traverso.

Il personale del 118, arrivato in pochi minuti, non ha potuto far nulla per salvare il geometra per il quale è stato constatato il decesso.