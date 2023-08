Un forte momento di comunità: è la seconda edizione del Festival delle Parrocchie

Quest’anno lo slogan dell’evento sarà “Tutti nascono originali…”, citazione presa in prestito dal beato Carlo Acutis

CATANIA – Fervono i preparativi per la seconda edizione del “Festival delle Parrocchie”, organizzato dall’associazione Atacanì, con il supporto di Missione Chiesa-Mondo e la benedizione dell’Arcidiocesi di Catania. L’evento, unico nel suo genere e proposto per la seconda volta in Italia, riunisce diverse realtà della Diocesi etnea e si propone, come scopo principale, di creare aggregazione tra persone, sensibilizzando il pubblico su temi attuali e profondi, dando vita ad uno spettacolo che esalta l’arte – nella forma del musical, ma non solo – contemplata secondo una prospettiva cristiana, valorizzando le realtà giovanili catanesi. Dopo un incontro che ha coinvolto i promotori dell’iniziativa e l’Arcivescovo Metropolita di Catania, mons. Luigi Renna, la macchina organizzativa si è messa definitivamente in moto.

Dopo il successo della prima edizione dal titolo “Un’ala di riserva per essere oasi di misericordia”, andata in scena nel 2019, il “Festival delle Parrocchie” torna al Teatro Metropolitan venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 20.30.

Lo slogan

Quest’anno lo slogan dell’evento sarà “Tutti nascono originali…”, citazione presa in prestito dal beato Carlo Acutis, che sin da piccolo fu caratterizzato da una fortissima fede cattolica, presente in ogni aspetto della sua vita. La scelta non è stata casuale, infatti l’obiettivo degli organizzatori è quello di lanciare ai ragazzi un messaggio di speranza. Proprio i giovani sono i protagonisti della seconda edizione del Festival. Un’altra frase che accompagnerà la manifestazione è quella pronunciata a Cagliari da Giovanni Paolo II il 20 ottobre 1985 – data rievocativa, coincidente con quella del Festival di quest’anno – come monito per vivere una vita piena e bella: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.

Si esibiranno circa 150 persone, presenti anche alcuni ospiti d’eccezione e la serata sarà condotta dal giornalista e presentatore Salvo La Rosa.

L’associazione Atacanì

Atacanì è un’associazione senza fini di lucro, nata nel 2019 da un’idea di Mimmo Luvarà, maturata nel corso della sua esperienza di animatore negli oratori di parrocchie di periferia. L’associazione, attraverso l’opera gratuita e spontanea dei soci, promuove interventi e servizi finalizzati alla valorizzazione delle realtà parrocchiali ed ecclesiali, per testimoniarne la gioia e la creatività evangelizzatrice. Organizza eventi di arte, cultura, spettacolo, socialità, solidarietà, assistenza e beneficenza rivolti non solo ai membri delle parrocchie ma a tutti coloro che vogliono riscoprire una Chiesa diversa, moderna, giovane e dinamica che vive e si fa vivere.

La missione Chiesa-Mondo

Missione Chiesa-Mondo nasce e si sviluppa a Catania nell’immediato post-Concilio ad opera di alcuni laici e presbiteri, che vivevano già da diversi anni una forte esperienza di comunione e di servizio sulla scia dell’ampio fenomeno di rinnovamento conciliare.

