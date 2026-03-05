 Scontro sulla Tangenziale di Torino, un morto ed un ferito
Un morto ed un ferito dopo uno scontro tra due mezzi sulla Tangenziale di Torino

In fase di accertamento le cause dell'incidente
TORINO – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 5 marzo, intorno alle 6 sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud, all’altezza dell’uscita di corso Regina. Nello scontro un uomo ha perso la vita e le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale, che indagano.

