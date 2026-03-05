In fase di accertamento le cause dell'incidente

TORINO – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 5 marzo, intorno alle 6 sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud, all’altezza dell’uscita di corso Regina. Nello scontro un uomo ha perso la vita e le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale, che indagano.

