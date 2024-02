Una filiera innovativa per il rilancio turistico delle Aci: inaugura M.E.A., il nuovo orizzonte del turismo locale e oltre

Il 1° marzo, a partire dalle 18:00, un evento di rilievo segnerà una svolta significativa per il turismo nel territorio delle Aci. La Rete Mare Etna Arte (M.E.A.), sotto la guida del presidente Angelo Cameli, terrà una conferenza presso il prestigioso Palazzo Riggio di Campofiorito. Questo incontro segna l’inizio di una serie di eventi volti a valorizzare le risorse del territorio, presentando una strumentazione innovativa per lo sviluppo turistico a stakeholder e interessati. L’evento di lancio offrirà un’occasione unica per esplorare le iniziative e i risultati conseguiti nel primo anno di attività, grazie all’impiego dei fondi PSR 2014/2020 misura 16.3, dedicati allo sviluppo della cooperazione turistica da parte del Gruppo di Azione Locale Terre di Aci.

In questa occasione, la Rete M.E.A. non solo presenterà i propri itinerari turistici e video dimostrativi ma renderà anche omaggio a gioielli locali quali Aci Catena, Palazzo Riggio di Campofiorito e le Terme Romane di Santa Venera al Pozzo, mettendo in luce il patrimonio culturale e storico del territorio.

L’incontro vedrà la partecipazione della sindaca Margherita Ferro, la quale arricchirà l’evento con aneddoti e cenni storici sul Palazzo Riggio, antica residenza dei principi Riggio, evidenziando l’importanza di tale iniziativa per il tessuto culturale e turistico locale.

Questo primo incontro rappresenta l’apice di un impegno concreto per il rafforzamento e la valorizzazione del turismo nelle Aci, inaugurando una serie di iniziative volte a promuovere la bellezza, la cultura e le eccellenze del territorio. La Rete M.E.A. si propone come un catalizzatore per un turismo sostenibile e inclusivo, capace di offrire esperienze uniche e personalizzate a tutti i visitatori, inclusi quelli con esigenze speciali.

Per maggiori informazioni sulle attività, gli itinerari e le iniziative future, è possibile visitare il sito web https://filieraturisticamea.it/, portale ufficiale della filiera turistica M.E.A., dove cultura, arte e natura si fondono per offrire un’esperienza turistica senza precedenti nel cuore delle Terre di Aci.