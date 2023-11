Una piattaforma di e-commerce per internazionalizzare le aziende siciliane

Dalla Regione 450mila euro. Sammartino: "Misura strategica"

PALERMO – L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha stanziato 450mila euro per la creazione di una piattaforma di e-commerce a sostegno delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità siciliane. L’avviso rivolto a imprese e reti di imprese, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 2 del 2023, mira ad accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo e internazionale per ottenere la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore.

Sammartino: “Misura strategica”

“Si tratta di una misura strategica per rafforzare la competitività delle aziende della Sicilia – afferma l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – Il comparto agroalimentare siciliano fa un salto di qualità puntando ai mercati internazionali. La piattaforma di e-commerce consentirà alle imprese locali di fare conoscere in nostri prodotti in tutto il mondo e, al contempo, di valorizzare la conoscenza e l’identità culturale legata alle tradizioni agricole”.

Come funzionerà il sistema

Il dipartimento Agricoltura, attraverso una procedura di evidenza pubblica, individuerà le imprese – preferibilmente riunite in una rete/raggruppamento – alle quali destinare il contributo. L’obiettivo è quello di consolidare il processo di internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari mediante l’ausilio di una piattaforma Mktplace B2B (Business to Business), ossia una modalità di commercio elettronico con target di vendita professionale, tipicamente aziendale. I soggetti beneficiari del contributo saranno le imprese riunite in reti di micro, piccole e medie imprese, con sede legale e/o unità locale nella regione Sicilia. Le istanze dovranno pervenire entro il 9 dicembre 2023.