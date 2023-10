“Una settimana di mobilitazione per la Palestina”: sit-in in tutta Italia

Anche a Palermo si scende in piazza

ROMA – I Giovani Palestinesi d’Italia hanno annunciato attraverso le loro pagine social “una settimana di mobilitazione in solidarietà con la Palestina”. Il primo presidio, organizzato insieme all’Unione Democratica arabo-palestinese e all’Associazione dei Palestinesi in Italia, è previsto oggi alle 17:30 a Milano in Piazza dei Mercanti.

Le manifestazioni

Seguirà una mobilitazione a Napoli venerdì 13 ottobre alle 16.30 in piazza Garibaldi e poi un corteo di nuovo Milano sabato 14 ottobre che partirà da Piazza San Babila alle 15:30. Mobilitazioni in favore della Palestina sono state annunciate anche da Progetto Palestina, un gruppo di studenti dell’università di Torino. Un primo presidio ci sarà domani alle 17,30 in piazza Foroni, mentre sabato 14 alle 15.00 è prevista una mobilitazione in piazza Crispi. Sui social si legge di mobilitazioni organizzate anche per domani alle 17.30 a Palermo, in piazza Verdi, e alle 18.00 a Bologna, con un presidio in piazza Nettuno. Giovedì 12 sarà invece il turno di Venezia, dove i manifestanti si troveranno alle 18.00 a Campo san Geremia.