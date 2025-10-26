Un’altra notte di violenza a Palermo: accoltellato un 35enne

E' successo in via Chiavettieri

PALERMO – Ennesima notte di violenza a Palermo. Un ragazzo di 35 anni è stato colpito da due coltellate, una dietro il collo e una al braccio, dopo una lite in via Chiavettieri. La vittima è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia, non è in pericolo di vita. Chi ha sferrato i fendenti ha la stessa età del ragazzo colpito sarebbe già stato identificato.

L’allarme e i soccorsi

La violenza si è consumata intorno alle 3.30, non è chiaro cosa abbia scatenato tutto ciò, probabilmente una discussione poi degenerata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo colpito, e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

Nella zona della violenza c’è stato il fuggi fuggi generale. Tutto questo nonostante l’entrata in vigore delle zone rosse predisposte dal prefetto di Palermo, per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina.