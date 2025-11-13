Under 21 in Polonia, Baldini “Ottima squadra, ma dipenderà da noi”

ROMA (ITALPRESS) – “La Polonia è un’ottima squadra, gioca un 4-4-2 abbastanza elastico. Il loro gioco è semplicissimo, fatto di passaggi molto puliti. Accompagnano bene, tengono gli spazi molto stretti, ma dipenderà da noi. Mi sembra impossibile che possiamo sbagliare approccio, visto come si sono allenati i ragazzi. Scommetterei qualsiasi cosa che, alla fine, la partita dipenderà da noi“. Con queste parole, Silvio Baldini ha presentato la sfida di domani (ore 16, diretta Rai3) che vedrà l’Italia impegnata a Stettino contro la Polonia nelle qualificazioni agli Europei U21 del 2027. Una sfida tra imbattute, visto che le due squadre sono ancora a punteggio pieno nel Gruppo E. “Questi ragazzi sono straordinari, quando vengono qua ci mettono il cuore – prosegue il ct -. Sono felice e fiducioso, anche se sappiamo che è una partita che può avere delle insidie. Sono convinto che faremo una grande prestazione”.

Al suo fianco il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, di fatto all’esordio dopo aver chiarito le vicende legate alla convocazione di settembre, che si è detto “contentissimo e onorato di poter giocare con questa maglia e allenarmi con questo gruppo. Queste persone mi trasmettono entusiasmo, voglia di entrare in campo per onorare la maglia. Non vedo l’ora”. In relazione all’esperienza internazionale già maturata, Comuzzo ha spiegato che le partite giocate con il club “sicuramente aiutano, ma con la Nazionale è diverso. Ci troviamo con ragazzi con cui non giochiamo solitamente, bisogna fare gruppo subito. La cosa che ho trovato qui è l’unione, la voglia di migliorare, anche di scherzare ma di lavorare forte in campo”. Quando gli viene chiesto dell’importanza degli allenatori avuti fin qui in carriera, il difensore aggiunge che “da quando ho iniziato a giocare, ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa e mi ha fatto migliorare, se sono arrivato qui è anche merito loro. Trovare qui Baldini è un valore aggiunto – conclude -, un qualcosa da cui prendere ispirazione per cercare di migliorare il più possibile. E’ qualcosa che vogliamo fare tutti, a livello individuale e di gruppo”.

