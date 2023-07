Un’eccellenza a Palermo……

Marcello Caruana

Da diversi anni la Casa di Cura Macchiarella è un eccellenza per le malattie di natura colon proctologiche. L’unità operativa diretta dal Dott. Marcello Caruana, già Presidente dell’Associazione Sicilia Colon Proctologica “ noi ci siamo”, e dalla Dott.ssa Veronica Bondì, è un punto di riferimento per le patologie proctologiche e del pavimento pelvico.

La struttura è una eccellenza soprattutto per le “fistole perianali” che occupano uno spazio notevole nelle patologie retto anali. Le fistole anali, sono da sempre, croce e delizia, sia per il paziente che per il chirurgo. Negli anni sono stati fatti passi da gigante per migliorare e curare tali patologie sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico.

Le fistole anali vengono trattate dal Dott. Caruana e dalla sua equipe in modo completo ed esaustivo per arrivare a una guarigione che negli anni ha visto un netto miglioramento con le tecniche che andremo a descrivere.

Il paziente viene reclutato in Casa di Cura dopo accurata visita e sottoposto ad esami strumentali propedeutici all’intervento. Il primo approccio prevede un esame manuale di ispezione della regione anale che ci permette di vedere i tramiti fistolosi esterni. Dopo si procede ad esami piu’ specifici come l’eco endo-anale e soprattutto la RMN che ci permette di vedere chiaramente se il tramite fistoloso interessa lo sfintere anale.

Un capitolo a parte meritano le fistole che sono complicanze delle malattie infiammatorie del Chron e della R.C.U., quindi tali pazienti si sottopongono a una colonscopia con prelievo bioptico. Le tecniche usate per la guarigione di tale patologia sono molteplici e in clinica Macchiarella vengono eseguite tutte a secondo delle indicazioni.

Illustreremo brevemente quali sono le tecniche che danno risultati positivi senza la compromissione e/o eventuale danno dello sfintere.

Eseguiamo la LIFT, la VAAFT, ma soprattutto , già da 2 anni, e la casistica divenuta notevole (oltre 200 casi), sono stati trattati con la tecnica FILAC, ovverosia, con la chiusura con il laser del tramite fistoloso.

Tale tecnica prevede la chiusura, sempre, del tramite fistoloso interno. I risultati sono apparsi subito incoraggianti tali da essere paragonati ad altri centri nazionali ed europei.

Un altra applicazione del Laser è la chiusura delle fistole pilonidali o sacro coccigee con risultati ottimi.

La Clinica Macchiarella, il Dott. Marcello Caruana e la Dott.ssa Veronica Bondì (espertissima per tali patologie) formano un gruppo di eccellenza nel panorama proctologico nazionale. Inoltre stiamo partendo con il trattamento di alcune tipologie di fistole anali complesse con l’utilizzo di tessuto rigenerativo (cellule staminali) prelevato dalle cellule adipose dello stesso paziente.