Unime, riaperto il centro medico sportivo riabilitativo

Riprenderà le sue attività dopo anni di stop: ecco a partire da quando

1' DI LETTURA

MESSINA – E’ stato riaperto oggi alla Cittadella universitaria, il Centro medico sportivo riabilitativo di Unime, che riprenderà le sue attività a partire dal prossimo 3 aprile, dopo alcuni anni di stop.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il rettore Salvatore Cuzzocrea, il delegato allo Sport e coordinatore del corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Daniele Bruschetta, il coordinatore del corso di laurea in Scienze motorie sport e salute, prof. Gioacchino Calapai, la presidente della Società sportiva dilettantistica Unime, Silvia Bosurgi e altri docenti dell’Ateneo.

“Il centro era stato chiuso – ha sottolineato il rettore – perché ci siamo accorti che mancava l’autorizzazione sanitaria dell’Asp che è un requisito obbligatorio. Appena ce ne siamo resi conto abbiamo subito interrotto le attività e posto in essere tutti i lavori che servivano per il rilascio di questa autorizzazione. Abbiamo, inoltre, provveduto a potenziare le attrezzature del centro che opererà in stretta collaborazione didattico-scientifica con i Corsi di Laurea in Scienze Motorie (triennale e magistrale), Fisioterapia, con le Scuole di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa e Medicina dello sport”.